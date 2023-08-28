泽连斯基：乌克兰要举行战时选举须获西方协助

乌克兰总统泽连斯基说，如果合作伙伴分担成本、获得议会批准、所有选民都能前往投票，乌克兰就可以举行战时选举。

路透社报道，泽连斯基的总统任期将在2024年到期。泽连斯基星期天（8月27日）接受1+1频道主播莫塞丘克的电视访问时，就美国共和党参议员格雷厄姆呼吁乌克兰举行战时选举作此回应。

乌克兰无法在戒严令下举行选举。乌克兰的戒严令每90天须延长一次，现有戒严令将在11月15日到期。乌克兰正常的议会选举于10月举行，而总统选举应在2024年3月举行。

泽连斯基在星期天的电视访问中说，他与格雷厄姆就选举问题，包括资金问题和修改法律的必要性进行讨论。

泽连斯基说：“我迅速给了格雷厄姆一个非常简单的答复，他对我的答复非常满意。只要我们的立法者同意就可以办到。”

泽连斯基说，在和平时期举行选举需要50亿格里夫纳（约1.35亿美元或1.83亿新元），“我不知道战时需要多少，所以我告诉他，如果美国和欧洲能提供财政支持……我是不会把武器的钱用于选举的。这是遵照法律规定”。

泽连斯基还说，他告诉格雷厄姆，选举观察员必须进入战壕中。 “我告诉他：你我应该派观察员到前线去，这样我们才可以在全世界面前举行合法的选举。”

他说，乌克兰还需要协助，尤其是欧盟的协助，以便让身在海外的数百万乌克兰人进行投票。

泽连斯基说：“方法是有的，我随时准备好。”

泽连斯基还说，那些正在与入侵俄军进行斗争的乌克兰军人也必须投票， “他们今天正在捍卫民主，如果因为打仗而不给予他们投票的机会，那是不公平的，这是我反对举行选举的唯一理由” 。

8月23日，格雷厄姆与民主党籍参议员布卢门撒尔和沃伦一起访问基辅。格雷厄姆在基辅时，对乌克兰顽强对抗俄罗斯的入侵表示赞赏，但他也说，乌克兰需要举行战时选举，以显示乌克兰的与众不同处。

8月23日，美国参议员布卢门撒尔（左二）、沃伦（右二）和格雷厄姆（右一）访问基辅，与乌克兰总统泽连斯基（左一）会面。（路透社）

格雷厄姆在一地堡里向媒体发表讲话时称，他要向泽连斯基传达的信息是，美国立法者将努力确保乌克兰继续获得武器，“这样你们就能够打赢这场我们输不起的战争”。

但格雷厄姆也说，他会告诉泽连斯基：“你必须同时做两件事。乌克兰明年必须举行选举。我希望看到这个国家举行一个自由和公平的选举，即使它正受到攻击。”