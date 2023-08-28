韩国：福岛核处理水排海首波检测数据均达标

韩国政府称，福岛第一核电站核处理水排海后首波采样检测的数据均达标。

韩联社报道，韩国国务调整室国务第一次长朴购然星期一（8月28日）在例行记者会上引述东京电力公司披露的数据作出上述说明。

朴购然说，截至星期天（27日），福岛第一核电站核处理水排放量为1534立方米，释放入海的氚排放量约2460亿贝克勒尔（Bq）。他说，东京电力对附近海水氚浓度进行检测分析，发现核电站周围三公里以内的海域中放射性核素氚浓度低于检测标准下限。

就K4储罐中69种放射性核素的浓度，朴购然说，告示浓度比总和为0.28，浓度评价也达标。如氚以外核素的告示浓度限度比的总和超过1，污染会将重新通过多核素净化处理系统（ALPS）加以处理。排水总管的氚浓度也符合预期，没有出现异常。

朴购然说，日方在正式排放前对上游水槽进行采样和分析，氚浓度每升为43至64贝克勒尔，满足每升1500贝克勒尔的排放目标值。

对示意核电站附近海域海水在核处理水入海后颜色明显变深的照片在网上传播一事，朴购然称这是“假新闻”。他说，向东电方面咨询过相关内容，照片是在下午1时零5分许拍摄，而核处理水入海的确切时间是下午1时13分。海水颜色变深的部分与暗礁的位置一致，海水呈黄色是因为潮水流速较快，这在福岛前海经常可见，是极其自然的现象，与排污无关。