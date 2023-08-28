马国总检察长依德鲁斯将卸任

马来西亚总检察长依德鲁斯哈仑的聘约将在9月6日期满，有消息指律政司阿末特里鲁丁将接任总检察长。依德鲁斯经历慕尤丁、依斯迈沙比里及安华等三位首相，他任内处理召开国会等多项事件曾引起争议。

消息人士告诉《星报》，依德鲁斯目前正在清年假。一旦他的聘约期满，预料律政司阿末特里鲁丁将接棒。根据《刑事程序法典》第376（2）条文，如果总检察长职位出缺，律政司将代理总检察长职务，负责协调副检察司和检控工作。

依德鲁斯曾在2014年9月受委为上诉庭法官，2018年11月升任为联邦法院法官。他也曾任律政司，以及选举委员会和反贪污委员会顾问。

时任首相慕尤丁2020年2月底发动喜来登事件推翻希盟政府，并在同年3月1日宣誓就职。慕尤丁随即撤换希盟政府委任的总检察长汤米托马斯，同年3月6日委任依德鲁斯出任总检察长，任期两年。

慕尤丁领导的国盟阵营2020年7月13日在国会以111票将依德鲁斯的弟弟阿兹哈哈仑推上国会议长职位。马国因此首次出现两兄弟同时出任法务与国会最高职位的情况，让反对派希盟当时强烈不满。

依德鲁斯的任期2022年3月届满时，时任首相依斯迈沙比里宣布延长依德鲁斯任期一年。政府首席秘书莫哈末祖基阿里今年3月3日宣布，3月6日起再延长依德鲁斯哈伦的任期六个月。

依德鲁斯任内引起争议的事件，包括他上任后，总检察署随即撤销前首相纳吉继子里扎的涉贪案，以及沙巴前首长慕沙阿曼的46项总额3亿8400万令吉的贪污洗钱案而引发争议。

依德鲁斯2020年6月指控网媒“当今大马”的五个读者留言“贬低”司法体制，并起诉“当今大马”及总编辑颜重庆藐视法庭。他要求法庭宣判“当今大马”罚款20万令吉。

慕尤丁上任后不顾国家元首劝谕而一直拒绝召开国会。依德鲁斯2021年6月25日指国家元首的斟酌权不包括决定召开国会，因为只有内阁有权决定何时召开国会，元首只能根据内阁的建议召开国会。

慕尤丁2021年8月16日遭巫统与希盟联手扳倒而辞职后，元首隔天召见朝野政党领袖，强调新首相上台后必须尽快在国会通过信任动议。不过，依斯迈沙比里同年8月21日就任首相后并未照办。

依德鲁斯同年9月4日发文告说，依斯迈沙比里经国家元首阿都拉确认获得大多数国会议员支持后出任首相，因此不必再在国会提出信任动议。