周一美市盘前小幅走高 重点谈小鹏汽车收购滴滴出行电动车业务

星期一（8月28日）重点：



在投资者消化了美联储主席鲍威尔的言论，接受了美联储可能需要进一步加息以遏制通胀之际，美国华尔街股市主要股指期货在星期一（8月28日）小幅走高。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微升6.70点或0.15％，报4412.40点；纳斯达克100指数期货也起35.80点或0.24％，报14977.60点；道琼斯指数期货则升高82.60点，报34429.50点。

美国股市上星期五（25日）经历了一天的大幅度波动后于收盘时走高。标准与普尔500指数上升29.40点，闭市报4405.71点。重量级的道琼斯指数则起247.48点，闭市报34346.90点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高0.85％或125.39点，以14941.83点收市。

美国股市上星期五的交易淡静，交易所的总成交量是91亿5000万股，比过去20天的108亿2000万股平均成交量显著少很多。

盘前交易重点：

3M股价在星期一晚盘前上涨6.01％，截稿时报104.90美元。《华尔街日报》报道称，3M公司将支付55亿美元的赔偿金，撤销它销售有缺陷的战斗耳塞给美国军方的控诉。

中国政府表示将把证券交易印花税减半，并采取措施提振资本市场。这个消息带动在美国股市的中概股普遍上涨。阿里巴巴股价起了1.10美元，截稿时报90.92美元；京东股价起0.53美元，报33.49美元；百度股价也升高了1.83美元，报135.66美元。

Jabil Inc将以22亿美元的价格，把旗下的移动业务（Mobility Business）卖给中国电动汽车制造商比亚迪（BYD）的子公司，比亚迪电子（BYD Electronic）。Jabil Inc股价在盘前上涨3.20％，截稿时报106.52美元。

星期一下文我们来看看中国电动车公司小鹏汽车（XPeng Inc），收购滴滴出行旗下的智能电动车开发业务的详情。星期一晚盘前该股起0.74美元，截稿时报18.27美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、夏威夷电力工业公司（Hawaiian Electric Industries）、英伟达（Nvidia）、Palantir Technologies和Plug Power。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

小鹏汽车现有的电动车的售价也都是在人民币20万元或是更高的价位的。（法新社）

小鹏汽车（XPeng Inc）（纽约证券交易所代码：XPEV）

中国电动车公司小鹏汽车星期一宣布，它将以总值达7亿4400万美元的股份，以交换方式收购网约召车服务公司滴滴出行旗下的智能电动车开发业务，并借着这个战略合作伙伴的关系，以及从滴滴出行收购到的新资产开发新款电动车。

根据小鹏汽车和滴滴出行发布的文告，在这项合作协议下，小鹏汽车和战略股东滴滴出行会在营销、金融和保险服务、充电、机器人出租车和国际扩展方面进行合作。

滴滴出行是通过旗下的子公司，即达芬奇汽车公司，持有电动汽车业务的。根据香港证券交易所的文件，这家子公司在2022年的亏损比上一财年扩大了两倍多，达到人民币26亿4000万元。截至6月30日，这个子公司的净资产值有9亿3700万元。这些财务业绩与资产将会在交易完成之后并入小鹏汽车的财务报表里。

小鹏汽车说，公司计划开发的新款电动车将在明年推出，目标价格会是在人民币15万元的区域（约2万零580美元），以迎合大众市场为主。这个新品牌名为“MONA”，走低路线与小鹏汽车现有的品牌完全不同。小鹏汽车现有的电动车的售价也都是在人民币20万元或是更高的价位。

小鹏汽车最近很明显的是在积极发展业务。刚刚在7月底，小鹏汽车就与德国汽车巨头大众汽车（Volkswagen）签署了一项协议，以大众汽车品牌在中国开发两款新型电动车。这两款新电动车预料会在2026年推出。在协议下，大众汽车将会在小鹏汽车投资约7亿美元，并持股4.99％。

与传统汽车巨头相比，像小鹏汽车这样的电动汽车初创公司往往会面对现金的问题。在8月早些时候，小鹏汽车公布的第二季净亏损是人民币28亿元（约3亿8450万美元），亏损幅度超出分析师的普遍预测，也是该公司三年前上市以来最大的季度亏损。因此像这类合作与收购行动对小鹏汽车的发展是非常重要的。星期一的新消息也带动了小鹏股价在星期一晚盘前上涨了4.22％。

在Tipranks的14名分析师中，有八名给予小鹏汽车股“买进”评级，三名给予“持守”评级，三名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是16.89美元。