韩美日等谴责朝鲜发射航天器 朝称之为自卫性措施

联合国“负责任外空行为准则”开放式工作组（OEWG）会议星期一（8月28日）在日内瓦召开，韩美日等多国谴责朝鲜日前发射航天运载器，朝鲜声称发射行为系正当的自卫性措施。

新华社报道，韩国外交部裁军防扩散事务主管朴恩真在会上说，朝鲜利用弹道导弹技术发射所谓“军事侦察卫星”系非法活动。朴恩真强调说，利用弹道导弹技术的所有发射行为，可为发展可携带核武器的导弹技术做出贡献。朝鲜通过此类试射逐渐接近目标，这就是联合国安理会通过决议禁止利用弹道导弹技术的原因所在。他强烈谴责朝鲜非法行为，指朝鲜发射行为不属于和平利用太空。

日本、德国、新西兰代表也强烈谴责朝鲜发射行为违反安理会相关决议，并敦促朝鲜勿再利用弹道导弹技术进行发射。

朝鲜驻联合国日内瓦办事处代表韩大成回应说，联合国安理会相关决议违背联合国宪章，是美国及其追随势力主导编制的非法文件，朝鲜将不会受制于相关决议。他还称，其他国家也在发射卫星，韩美还不断实施联合军演对朝鲜构成威胁，这些行为却被美化成维护和平安全。朝鲜发射军事侦察卫星是攸关国家安全的自卫性措施。

美国国务院协调员德索特尔斯对此反驳称，韩美出于防御目的实施联合军演，与朝鲜发射弹道导弹不同，不被联合国安理会禁止。朝鲜去年在韩美联演启动之前共发射了六次洲际弹道导弹。朝鲜发射军事侦察卫星减弱国际社会的防扩散努力，使我们逐渐远离裁军这一共同目标。

朝鲜于8月24日凌晨3时许在平安北道东仓里一带向南发射“千里马-1”型航天运载器，并于当天承认在第三级火箭飞行途中出错导致发射失败，并自毁引爆系统。