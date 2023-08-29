新西兰拟2025年起 对跨国巨企征收数码服务税

新西兰将立法对大型跨国公司征收数码服务税，这项措施将从2025年起生效。

路透社报道，新西兰财政部长罗伯逊星期二（8月29日）发表声明说：“虽然我们仍将继续支持制定一项多边协议，但是我们不能干坐着等待一个未知的结果。”此前由经济合作与发展组织（OECD）牵头推行一项全球数码服务税谈判，因无法达成共识而延宕。

罗伯逊说：“当新西兰人民都尽到他们的纳税责任，而大型跨国公司却无须履行它们的纳税义务是不公平的。”

新西兰拟议的数码服务税将针对从新西兰社媒平台、搜索引擎及在线市场用户赚取收入的跨国企业。

每年从全球数码服务中赚取超过7.5亿欧元（约11亿新元）、从向新西兰用户提供的数码服务中赚取超过350万新西兰元的企业，都必须纳税。预计这可在四年里为新西兰带来2.22亿新西兰元的收入。

新西兰数码服务税将按新西兰数码服务应纳税所得总收入的3%征收，与法国和英国等国家采用的税率类似。

有鉴于进账千万的互联网巨企如苹果公司和跨境电商平台亚马逊等，将大量盈利由高税率国家或地区转移到低税率国家，超过140个国家2021年达成一项协议，全面改革过时的国际税收制度，并计划从2024年开始征收数码服务税。

但除了加拿大之外的其他签约国家，上个月同意将数码服务税的生效期再次推迟至少一年。

新西兰数码服务税法案将于8月31日提交议会。