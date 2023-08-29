周二美市盘前小幅走低 重点谈越南电动车制造商VinFast Auto在美市异军突起

星期二（8月29日）重点：



美国华尔街股市主要股指期货星期二（8月29日）小幅走低。投资者本星期把关注点放在星期四（31日）发布的关键通胀数据，即个人消费支出价格指数，以及星期五（9月1日）发布的就业数据，并希望能够从这些数据揣测美联储今后的利率路径。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微退0.90点或0.02％，报4432.40点；纳斯达克100指数期货也微跌6.70点或0.04％，报15045.80点；道琼斯指数期货小幅退低1.50点，报34558.50点。

美国股市隔夜（星期一）收高。标准与普尔500指数隔夜上升27.60点，闭市报4433.31点。重量级的道琼斯指数则起213.08点，闭市报34559.98点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高0.74％或110.63点，以15052.46点收市。

美国股市隔夜的交易相当淡静，交易所的总成交量是81亿股，比过去20天的108亿股平均成交量少很多。

盘前交易重点：

中资电动车企业蔚来（NIO）刚刚发布的第二季度业绩虽然比预期差，但是蔚来预计在当前的第三季度将交付5万5000至5万7000辆电动车，比市场分析师平均预测的5万辆多。蔚来股价在星期二晚盘前退低0.19美元，截稿时报10.83美元。

日本先进电池技术公司Noco-noco Inc隔夜开始在纳斯达克股市挂牌交易。该公司表示，将利用通过股权信贷额度获得的1亿5000万美元，进一步开发产品并将产品商业化。Noco-noco股价在星期二晚盘前飙升41.50％，截稿时报2.83美元。

Alphabet旗下的谷歌（Google）隔夜宣布，该集团将在俄亥俄州中部的三个数据中心园区内，另外在投资17亿美元。Alphabet股价在星期二晚盘前上升0.12美元，截稿时报131.91美元。

星期二下文我们来看看在美国纳斯达克证券交易所挂牌的越南电动车制造商VinFast Auto，它的股价如何飙升。星期二晚盘前该股退低9.58美元，截稿时报72.77美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、夏威夷电力工业公司（Hawaiian Electric Industries）、AT&T Inc、Palantir Technologies和英伟达（Nvidia）。截稿时，除了英伟达股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

VinFast目前在美国市场销售VF8型号电动轿车和VF9型号电动SUV。VinFast也即将推出VF6和VF7型号电动SUV。（路透社）

VinFast Auto（纳斯达克证券交易所代码：VFS）

星期二谈一只目前尚未实现盈利、在美国纳斯达克证券交易所挂牌的越南电动车制造商VinFast Auto。因为这家初创公司自8月15日与特殊目的收购公司（SPAC）的合并挂牌上市后，它的股价就已经猛涨434.74％。根据彭博社，它现在的市值甚至还超越高盛集团（Goldman Sachs）或波音公司（Boeing Co）等公司。

单是在隔夜，VinFast股价就涨了19.75％，闭市报82.35美元。该公司目前估值约1900亿美元，而高盛的估值是1110亿美元，波音的估值则有1370亿美元，相比之下真的是令人感到意外。这个高市值也使得它超越了道琼斯指数中一半的指数公司。如要做个比喻，它是药剂零售与制造集团Walgreens Boots Alliance Inc规模的整整10倍。

VinFast的强劲涨势正逢美国股市整体走势趋软之际，因此一些市场分析师还公开表示这只股的冲劲似乎还未真正开始。他们也认为，VinFast的流通股数量较少，也在一定程度上也把股价的升幅“加大”了。

虽然科技初创公司有高估值不至于罕见，就好像投资者对人工智能的狂热也把不少这方面的初创公司股价推高一样，但VinFast在短短10个交易日内就突破了2000亿美元大关，这一点就非常引人注目。相比之下，电动车领头羊特斯拉（Tesla）则是花了超过3600个交易日才达到这个目标，而当前的人工智能宠儿英伟达更是花费了超过7700个交易日才有这个成绩。

图为VinFast位于海防的生产基地。（档案照片）

截至6月30日，VinFast交付了1万9000辆电动车。VinFast目前在美国市场销售VF8型号电动轿车和VF9型号电动SUV。VinFast也即将推出VF6和VF7型号电动SUV。

不过，根据Vanda Research的数据，个体交易员（Individual Traders）是在上个星期开始对VinFast股感兴趣。该群市场人士曾在过去推动过Nikola Corp和Rivian Automotive Inc等初创电动车公司的股价飙升。因此VinFast股价的这股涨势是否能够真的持续，目前还言之过早。