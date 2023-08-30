美国将10种处方药物列入首批医保价格谈判清单

美国政府将10种处方药物包括最畅销的血液稀释剂和糖尿病药物，列入美国首批医保药物价格谈判清单。

路透社报道，美国总统拜登推出的《减少通货膨胀法案》（简称IRA）去年签署成为法律，允许美国联邦医疗保险（Medicare）就一些最昂贵的药物进行价格谈判。被美国政府列入价格谈判清单的医保计划将覆盖美国6600万人口。

美国政府星期二（8月29日）公布的10种处方药物，包括由百时美施贵宝公司（Bristol Myers Squibb）和辉瑞公司（Pfizer）联合研发的血液稀释剂Eliquis。

拜登说，美国人为同款药物支付的费用，往往是其他国家的两三倍价钱。（法新社）

拜登当天出席白宫活动时说：“我们为病患拟定的新协议今天启动。”他指美国人为同款药物支付的费用，往往是其他国家的两到三倍价钱。

拜登说，超过900万名老年人每年自掏腰包购买这些处方药，可能需要付出高达6497美元（约8774新元），药物价格谈判将能降低老年人的药物费用。

他说，由Medicare支付的药物费用是美国退伍军人事务部支付的两倍，后者已就药物价格进行了谈判。Medicare是美国政府为65岁或65岁以上者提供的医保计划。

默沙东（Merck & Co）的糖尿病药物Januvia、强生公司的血液稀释剂Xarelto、艾伯维（AbbVie）的白血病口服药物Imbruvica也入选美国政府的价格谈判清单。