土耳其气候学家预测明年全球气温将创新高

土耳其气候学家说，受气候变化和厄尔尼诺现象影响，预计明年全球气温可能将突破今年的最高气温纪录，再创新高。

新华社报道，土耳其博阿济吉大学气候变化和政策研究中心主任、著名气候学家莱文特·库尔纳兹星期天（8月27日）在接受当地媒体访问时说，预计明年气温可能会比今年高得多。他提醒大家注意今年全球破纪录的高温天数。

库尔纳兹强调，目前全球变暖很大程度上可归因于气候变化。过去三年里，太平洋水温低于平均水平，这在某种程度上掩盖了全球变暖的后果。他说，本次厄尔尼诺现象今年5月正式开始出现。在土耳其，厄尔尼诺现象的影响在过去20天里开始显现，并将在随后几个月达到顶峰。

一般而言，土耳其的7月底和8月的第一周是夏季炎热的高峰期，随后气温开始下降。但是，今年8月中下旬以来，土耳其出现气候反常，气温较往年显著上升。目前，土耳其已受到厄尔尼诺影响，预计今年9月土耳其气温将会明显高于往年。

库尔纳兹说，厄尔尼诺现象的一个好处是将会给土耳其带来降雨。“我们希望不会经历去年那样的干旱少雨天气。”

厄尔尼诺是一种自然发生的气候模式，一般每两至七年发生一次，通常持续九至12个月。它与热带太平洋中部和东部的海洋表面温度升高有关，影响太平洋周边地区的洋流和气流，进而给各地天气带来变化，通常干旱少雨的地区可能发生洪涝，而某些多雨的地区可能出现干旱。