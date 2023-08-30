涵盖东马海域 马国不承认中国新版地图

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更新 / 2023年8月30日 11:19 PM
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发布 / 2023年8月30日 11:02 PM
马国政府星期三表明不承认“2023年版中国标准地图”，因为地图将东马海域纳为中国管辖的海域。马国2021年指中国的海洋综合资源调查船大洋号侵入马国位于南中国海的专属经济区。（中国报档案照）
马国政府星期三表明不承认“2023年版中国标准地图”，因为地图将东马海域纳为中国管辖的海域。马国2021年指中国的海洋综合资源调查船大洋号侵入马国位于南中国海的专属经济区。（中国报档案照）

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马来西亚外交部声明，中国自然资源部的“2023年版中国标准地图”（简称“中国标准地图”）涵盖马国在沙巴和砂拉越的海域，并以此声索南中国海海域。马国政府无法认可这种做法，相关地图也不具法律约束力。

马国外交部星期三（8月30日）发文告指出，“中国标准地图”单方面将马国1979年发布的“马国最新地图”里的沙巴和砂拉越水域纳为中国管辖的海域。但诚如马国政府对南中国海课题及海域边界的一贯主张，马国抗议任何国家对马国海域的主权或管辖权的声索。

马国外交部指出：“马国认为南中国海课题是复杂和敏感的课题，必须以和平及理智的方式，根据相关“1982年联合国海洋法公约”（UNCLOS）等国际法展开对话与谈判。”

马国外交部表明，马国承诺持续配合并确保所有国家都能全面与有效执行《南中国海各方行为宣言》（DOC）。马国也承诺尽早完成《南中国海行为准则》（COC）的商定 。

马国声称拥有南沙群岛其中11个岛礁主权，这与中国声索主权的南中国海海域重叠。这些岛礁包括马国1979年派军占领的拉央拉央岛（也叫燕子岛、中国称弹丸礁）、距离砂拉越民都鲁54海里的詹姆斯浅滩（中国称曾母暗沙），以及砂拉越岸外的巴丁宜阿里浅滩（中国称南康暗沙）。

马国外交部2021年曾就中国飞机与船只进入马国领海和领空，两次传召中国驻马大使。第一次是马国空军2021年5月31日侦察到16架中国军机飞入马国在南中国海的领空，并指此事严重威胁马国国家主权。

中方则称中国空军只是在南沙南部海域进行例行训练，不针对任何国家，也没有进入他国领空。马国外交部6月3日召见中国驻马大使并递交外交照会，抗议中国军机入侵马国空域。

马国政府也指中国的海洋综合资源调查船大洋号及两艘中国海警船2021年9月26日侵入马国位于南中国海的专属经济区。马国外交部同年10月4月传召中国驻马大使抗议此事。

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