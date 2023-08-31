欧洲石油巨头蚬壳悄悄搁置全球最大碳补偿计划

（伦敦电）欧洲石油巨头蚬壳公司（Shell）终止了全球最大碳补偿计划（carbon offset programme）。这项计划是为了抵消公司二氧化碳排放造成气候变暖采取的措施。

据彭博社报道，蚬壳证实这项碳补偿计划的目标已取消，同时取消的还包括公司原本计划10年内，通过植草种树等环保行动，获取每年1亿2000万的碳信用额，额度可占公司碳排放量的10%左右。

蚬壳没公布任何新的碳补偿目标，也没具体说明如何履行对未来气候变化的承诺。

萨万（Wael Sawan）今年1月成为蚬壳总裁后，专注提高公司在油气业务的利润。他6月为蚬壳制定的最新战略显示，公司将通过削减成本，加大石油和天然气产出投资，来驱动利润增长。

不过，他没提到公司之前承诺每年花费1亿美元（约1亿3500万新元）获取碳信用额度的目标，这是蚬壳承诺在2050年实现净零排放的一部分。

过去两年，蚬壳的碳补偿计划进展不大，花费了9500万美元投资了西非、巴西和澳大利亚的农田作为碳补偿项目，投资额不及预算一半，且收效甚微。蚬壳如今搁置碳补偿计划，显示此前公司设下的目标无法实现。

碳补偿虽有争议，但已成为许多大型企业重要的“气候解决方案”。根据彭博新能源经济（Bloomberg New Energy Finance）估计，目前碳补偿市场总量约20亿美元，到2037年或增长到9500亿美元。

在新加坡，蚬壳正考虑脱售炼油和石化厂，并开始对毛广岛和裕廊岛的能源和化学园区资产进行战略检讨。

毛广岛的炼油厂建于1961年，是新加坡第一座炼油厂，也是蚬壳公司在亚洲唯一独资的炼油和石化中心，每天可处理23万7000桶原油。