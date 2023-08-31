联合国秘书长谴责加蓬“政变解决危机企图”

联合国秘书长古特雷斯谴责通过“政变解决加蓬选举后危机的企图”。

古特雷斯星期三（8月30日）通过发言人迪雅里克在声明中说，古特雷斯密切关注加蓬局势，强烈反对任何军事政变。

声明说，古特雷斯敦促各方保持克制，进行包容和有意义的对话，确保法治和人权得到充分尊重。他还敦促加蓬军方和安全部队保证邦戈总统和家人的人身安全。声明说，联合国与加蓬人民站在一起。

8月30日凌晨，加蓬选举中心宣布，邦戈在26日举行的总统选举中以64.27%的得票率获得连任。随后，十余名军方人员以“机构过渡和恢复委员会”的名义在加蓬24电视台发表声明宣称选举结果无效，并称已获取政权，国家机关解散，同时关闭该国边境。“机构过渡和恢复委员会”之后在国家电视台发表声明称邦戈已被软禁。

加蓬“机构过渡和恢复委员会”发言人芒富比30日下午在国家电视台宣布，任命加蓬共和国卫队指挥官布里斯·奥利吉·恩圭马为该委员会主席及过渡领导人。

邦戈当天通过总统办公室向媒体发布了约50秒的视频。他在视频中未使用加蓬官方语言法语，而是用英语说，自己目前在住所中，其妻儿在别处。他呼吁各界对此发声。

邦戈现年64岁，曾担任加蓬国防部长等职。2009年当选加蓬总统，2016年连任。8月26日，加蓬举行总统、立法及地方选举。