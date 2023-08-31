南非约翰内斯堡市中心火灾 至少73死52伤

南非最大城市约翰内斯堡星期四（8月31日）发生火灾，现已造成至少73人死亡、52人受伤。

法新社报道，约翰内斯堡市政当局说，失火的是市中心一座五层楼房。该建筑位于犯罪猖獗的贫民窟，被弃用后变成了非法住房。

法医部门官员姆帕拉萨（Thembalethu Mpahlaza）当天晚些时候在记者会上说，73名遇难者中，有12名是儿童。

有幸存者说，起火时，楼内很多人都在逃跑，试图找到消防出口，有人成功通过逃生门逃脱，也有人跳窗自救。许多遇难者是因吸入浓烟而死。

消防员已扑灭大火并展开搜救工作。法新社记者现场报道称，急救人员正在继续将烧焦的尸体运出大楼。

紧急事务管理部门发言人穆劳德兹说，这是约翰内斯堡悲痛的一天，“我在约翰内斯堡工作了20多年，从来没有遇到过这样的事情。”

总统拉马福萨称这起火灾事故为“巨大的悲剧”。他取消了当天原定的全国讲话，并将赴往事故现场视察。

目前还没有查明起火原因。当地市长委员会官员茨瓦库说，楼内用于照明的蜡烛可能诱发了大火。他也指出，大楼内有一扇安全门，大门紧闭，人们无法出去，救援人员在门后发现许多被烧焦的尸体。

此外，穆劳德兹称建筑使用了可燃材料，助长了火势蔓延，大火烧到了不同的楼层。

这场大火是南非近年来死亡人数最多的一场火灾，也是全球最严重的火灾事故之一。当局表示，无论国籍，所有幸存者都在接受治疗。