“中国标准地图”涵盖东马海域 马外交部提出正式抗议

马来西亚外交部长赞比里说，中国自然资源部最近发布的“2023年版中国标准地图”（简称“中国标准地图”）涵盖马国在沙巴和砂拉越的大部分海域，马国将向中国发出正式抗议照会。

赞比里星期四（8月31日）在布城出席马国2023年国庆日庆典后回答媒体询问时透露：“外交部星期三（30日）已经发表抗议文告。我们将按外交部的声明采取进一步的行动，包括发出正式抗议照会，这是我们的一贯作法。”

他说，外交部的文告已经表明马国对此事的立场，发出正式抗议照会则是马国处理这类争端的标准做法。

马国外交部星期三发文告指出，“中国标准地图”单方面将马国1979年发布的“马国最新地图”里的沙巴和砂拉越水域纳入中国领海。但诚如马国政府对南中国海课题及海域边界的一贯主张，马国抗议任何国家对马国海域的主权或管辖权的声索。

外交部指出：“马国认为南中国海课题是复杂和敏感的课题，必须以和平及理智的方式，根据相关“1982年联合国海洋法公约”（UNCLOS）等国际法展开对话与谈判。”

外交部表明，马国承诺持续配合并确保所有国家都能全面与有效执行《南中国海各方行为宣言》（DOC）。马国也承诺尽早完成《南中国海行为准则》（COC）的商定 。