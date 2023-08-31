记者会僵立半分钟 麦康奈尔健康引关注

美国参议院共和党领袖麦康奈尔在记者会上突然僵住不动，这是继7月中旬后，麦康奈尔第二次在公共场合出现突僵情况。

综合美国政治新闻网站Politico和美国广播公司（ABC）报道，麦康奈尔星期三（8月30日）在肯塔基州出席记者会，被问及会否在2026年竞选连任时，他僵在原地，盯着前方看了30多秒，直到一名助手上前询问他是否听到刚才的提问。助手随后向全场表示，麦康奈尔“需要一点时间”。

麦康奈尔办公室发言人对ABC说，麦康奈尔是因为突发眩晕才中止发言。据麦康奈尔的一名助手称，他目前状态良好，但谨慎起见，他会在下次活动前看医生。

事发后，麦康奈尔致电共和党资深参议员。据称他听起来精神状态很好。

这是近一个多月内，81岁高龄的麦康奈尔第二次突然僵住。7月26日，麦康奈尔在国会大厦召开例行记者会时同样突然僵住不动，离场休息12分钟后返回会议。其团队事后给出的解释也是因为眩晕。当时有记者提问谁可以接替他的领导职务，但他选择回避问题。

麦康奈尔自2007年以来一直领导共和党，是参议院历史上任期最长的共和党领袖。今年3月跌倒并引发脑震荡后，麦康奈尔的健康状况便引起关注。他本人则曾否认僵硬情况与头部受伤有关，且持续参与共和党和国家事务，并受到党内多数支持。