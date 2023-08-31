英国防长华莱士正式辞职 沙普斯接任

英国国防部长华莱士正式向首相苏纳克递交辞呈。能源部长沙普斯将接任防长一职。

路透社报道，华莱士星期四（8月31日）递交辞呈。他表示将继续支持英国政府，同时提醒苏纳克勿将国防视为“可自由支配的开支”。

华莱士上个月透露了辞职意愿。他当时称希望在任期满四年后卸任，并会在下一次全国大选时辞去议员职务。

华莱士在任内协助英国政府制定对乌克兰的援助政策，并被认为是增加军队开支的坚定倡导者。他也曾公开表露希望竞逐北约秘书长一职，但因现秘书长斯托尔滕贝格任期延长而落空。

路透社报道指出，虽然华莱士离任让执政保守党中的一些人感到难过，但预计不太可能动摇英国对乌克兰的支援。

华莱士在辞呈中呼吁政府不要为了削减开支而缩减国防预算。他强调，“国防部正在重新走上拥有世界一流人才的道路”，英国决不能走回以往视国防为自由支配开支、通过掏空国防金库来实现节俭的老路。

现年53岁的华莱士曾是英国陆军上尉。2019年，华莱士被时任首相约翰逊任命为国防部长，此前他也曾任安全部长和北爱尔兰部长。

首相苏纳克在回信中赞扬华莱士，并称“完全理解你在担任了八年艰巨的部长职务后，希望卸任的心情”。

另据英国天空新闻（Sky News）报道，能源安全和净零部长沙普斯（Grant Shapps）将成为新任国防部长。该部为今年新创立的政府部门，沙普斯在任该部部长前，曾任商务部长。