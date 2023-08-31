日本欲提振年渔获量 拟2030年恢复至440万吨

日本农业水产部官员说，日本计划于2030年将年渔获量从去年的历史最低水平，恢复到440万吨，预计福岛第一核电站处理水排海不会造成任何影响。

路透社报道，日本农业水产部官员星期三（8月30日）说：“日本政府正在继续检测（福岛沿岸海域情况），确保鱼类的安全，因此对日本扩大渔业生产的目标基本上没有影响。”

路透社引述农业水产部分析报告称，从8月24日福岛核电厂处理水开始排海至8月26日间，在福岛沿岸捕获的橄榄鲽和鳕鱼都没有检测出放射性物质。

日本渔业年产量去年降至292万吨的最低水平，相较2021年下降了9%。据日本农业水产部解释，这主要是因洋流的变化，导致鱼类离开了以前的捕捞区域。为了帮助渔业资源恢复，当局计划限量捕捞。

日本上一次年渔获量达到440万吨是在2010年，即2011年大地震摧毁福岛第一核电站的前一年。

日本农业水产部说，由于全球变暖导致海水温度升高，秋刀鱼、鱿鱼和鲑鱼的数量正在减少。日当局因此鼓励渔民改而捕捞沙丁鱼和寒鰤（Yellowtail），因为它们的渔获量更大。政府也将通过其他扶持措施协助渔业，包括帮助促进水产养殖和出口。

路透社指出，全球鱼类消费正在增长，但日本人饮食中吃的鱼却减少了。日本人的饮食习惯愈发向西方靠拢，人均鱼类食用量几乎减少了一半，从2001年的40公斤减少到2021年的23公斤。