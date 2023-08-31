中印关系紧张 G20峰会或首次无联合公报

据知情人士透露，中国和印度之间的紧张关系可能导致二十国集团（G20）自1999年创立以来，首次无法发布联合公报。

彭博社报道，要求匿名的知情人士称，下周的新德里峰会揭幕前，中国反对公报草案中有关新兴市场债务和乌克兰战争谴责俄罗斯的内容。

其中一位知情人士说，中国对印度将梵文短语纳入会议主题的反对尤为激烈。

知情人士称，就连中国国家主席习近平是否会亲自参加9月9日至10日的会议也不甚明朗。习近平和印度总理莫迪在上周的金砖峰会间隙会面，进行了简短的对话以试图解决边境争端，但本周危机又再度升级。

知情人士称，除中印关系紧张外，与美国结盟的七国集团（G7）国家和整体G20也对一项新的承诺出现分歧，该承诺关于向发展中国家提供融资，以实现联合国有关抗击饥饿、教育、清洁能源和气候变化等各方面的目标。

据知情人士透露，峰会前发布的G20公报草案呼吁各国额外提供5000亿美元（6751亿新元）资金，以帮助各国实现联合国的可持续发展目标。但知情人士称，G7国家不太可能同意这一要求，有可能导致富裕国家和新兴国家之间出现更深的裂痕。

印度外交部没有回复有关峰会筹备工作的置评请求。

为解决针对一系列问题的分歧，莫迪或许面临着迄今为止最大的外交考验。去年，G20东道国印度尼西亚在最后一刻争取各国就俄乌战争的措辞问题促成协议，今年的印度可能会面临更大的困难，因为印中关系紧张，且莫迪希望能向美国及其盟友靠拢。

G20峰会前，各国分歧一般都比较激烈，而且还有时间就联合公报达成一致。去年在印尼峇厘岛，即便是峰会前夕的其他部长级会议尝试未果后，最终仍旧成功商定了联合公报。