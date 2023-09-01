佩洛西：美中领导人缺乏“共同价值观”

美国前众议院议长佩洛西说，美国和中国作为全球最大的两个经济体，必须为了“我们的共同星球”而达成和解，但因美中领导人缺乏“共同的价值观”而面对了阻碍。

佩洛西星期四（8月31日）对商务部长雷蒙多刚结束的访华行程，以及在中国投资的美国跨国公司，做出严厉的评估。雷蒙多27日至30日访问北京和上海，旨为加强美中之间的联系。

长期批评中国政府的佩洛西当天接受彭博电视台访问时说，中国政府“违反了几乎所有的贸易规则”，她也批评北京对待少数民族和宗教少数群体的方式，以及助长大规模杀伤性武器扩散的行为。

佩洛西说，她并不会因为中国当前经济疲软而感到高兴，因为受苦的是人民。但她称美国对华贸易逆差为“不道德行为”，并批评美国公司无视中国政府侵犯人权，为了赚钱仍愿意到中国做生意。

佩洛西说：“金钱确实是一个很可悲的因素。美国企业界大多表明不关心人权。”

佩洛西也谈到人工智能（AI）课题，称“AI是一把双刃剑”，需要为快速发展的AI领域设监管护栏，为娱乐创意工作及其他行业提供保护。

另外，佩洛西也重申，她将完成两年众议员任期。外界猜测她可能会提前辞去旧金山众议员的职务，以出任美国大使职位。

对于是否会完成众议员任期的提问，佩洛西说：“当然会，那是毫无疑问的。”

佩洛西是美国政坛上最杰出的女性领袖之一。她在威尼斯录制了彭博电视的访问后，受邀在DVF颁奖典礼上发表讲话。DVF奖项是由美国时尚品牌DVF创始人黛安·冯芙丝汀宝（Diane von Fürstenberg）设立，旨在表彰世界各地不同领域杰出女性的贡献。