因上世纪混凝土质量问题 英国100多所学校被勒令关闭

9月是英国大部分学校新学年的开始，但英格兰超过100所学校却在即将开学之际被勒令关闭校门。

《纽约时报》报道，英国教育部星期四（8月31日）下午发布声明说，受影响的学校大楼建筑采用不安全的混凝土建造。

这些学校建筑是以钢筋蒸压带气混凝土（RAAC）建造。RAAC是一种轻质混凝土材料，在1950年代至1990年代中期使用，这种混凝土已被确定容易失效和破碎。

共有104所学校被令关闭校舍。事实上，对学校建筑安全的担忧早已存在多年，这些学校此前已被告知，有一天可能被令撤出学校，必须为此做好准备。

156所学校的建筑确认使用了轻质混凝土材料，但其中52学校已采取安全措施来降低风险，无须关闭。

英国政府说，政府将与地方当局合作，为受影响的学校制定“个别解决方案”，例如让学校使用其他建筑物上课、与其他学校共享空间，或在个别情况下为学校建临时校舍。线上授课将是最后手段。

英国教育部长基冈说，政府将致力确保学生和教职人员的安全。

基根说，“没有什么比确保学童和教职人员在学校和大学校园里的安全更重要的了”，这就是政府选择在开学前关闭学校的原因。她说： “我们必须采取谨慎的态度，因为这对学生和教职人员来说都是正确的做法。”