特朗普向总检察长宣誓后说 他的姓名价值30亿美元

根据美国纽约州星期三（8月30日）公开前总统特朗普的一份证词笔录，他在4月13日与纽约州总检察长会面，并在宣誓后接受了长达七个小时的问话。

彭博社报道，证词笔录显示，特朗普长篇大论的解释他计算资产价值和财富的哲学，称单是他姓名的价值已至少达30亿美元（约40.5亿新元）。

特朗普说：“我认为我的姓名是世界上最值钱的商标。”

纽约州检察官指控特朗普把自己的资产价值夸大8.12亿美元，至每年22亿美元。这是特朗普面对纽约州民事欺诈诉讼的一部分。

纽约州总检察长詹姆斯（Letitia James）的团队告诉特朗普，个人意见无须在这里说，但他坚持要解释如何计算自己的资产，“我要向你们解释，因为你们无法打赢这场官司，你们应该放弃起诉我。”

特朗普说，如果他要出售任何资产，例如佛州的海湖庄园或苏格兰的高尔夫球场，售价将会是一个“天文数字”。（法新社）

特朗普说，如果他要出售任何资产，例如佛罗里达州的海湖庄园或苏格兰的高尔夫球场，售价之高会“令人震惊”，将是一个“天文数字”，因为这些资产具有“内在价值”，就像一幅历史悠久的大师名画。

特朗普说：“……这些房产的价值可以达到3000万或4000万美元，甚至可以4亿、5亿或6亿美元卖出，因为我的许多房地产就像是《蒙娜丽莎》、像雷诺阿的作品一样值钱。”

“为什么有人花2.5亿美元买一幅挂在墙上的画？这些都是标志性的、非常标志性的财产。 我有大量这样的东西。”

纽约州控状指特朗普和他的房地产公司夸大了他在2011年至2021年的最大房产价值，包括发布虚假年度财务报表等。詹姆斯指控特朗普借此获得了至少2.5亿美元的不当经济利益。

这起案件定10月2日开审。