加蓬机构过渡和恢复委员会主席 9月4日就任过渡领导人

非洲国家加蓬“机构过渡和恢复委员会”主席恩圭马，将于9月4日（下星期一）在总统府宣誓就任过渡领导人。

新华社报道，加蓬机构过渡和恢复委员会发言人芒富比星期四（8月31日）下午在国家电视台宣布，恩圭马（Brice Nguema）决定临时恢复宪法法院、逐步建立过渡机构，并重启国内航班。

恩圭马还要求加政府部门立即复工，确保公共服务机构正常运行。芒富比并未说明过渡期的具体期限。

加蓬共和国卫队指挥官恩圭马8月30日被任命为机构过渡和恢复委员会主席及过渡领导人。当天凌晨，加蓬选举中心宣布，现任总统邦戈在26日举行的总统选举中以64.27%的得票率获得连任。

随后，十余名军方人员以机构过渡和恢复委员会的名义，在加蓬24电视台发表声明宣称选举结果无效，并称已获取政权，国家机关解散，同时关闭该国边境。

机构过渡和恢复委员会之后在国家电视台发表声明称邦戈已被软禁，他的儿子及总统府多名高官被捕。

邦戈30日晚些时候通过总统办公室向媒体发布了约50秒的视频。他在视频中说，自己在住所中，妻儿在别处。他呼吁各界对此发声。

联合国秘书长古特雷斯8月30日通过发言人发表声明，谴责通过“政变解决加蓬选举后危机的企图”。他还敦促各方保持克制，进行包容和有意义的对话，确保法治和人权得到充分尊重。

非盟委员会主席法基同日发表声明，强烈谴责“发生在加蓬的政变企图”。他指责该事件公然违反了非盟相关法律和政治文件，呼吁确保邦戈及其家人安全。

中非共和国总统、中部非洲经济与货币共同体轮值主席图瓦德拉30日发表声明说，“任何违宪的政府更迭都是对中部非洲经济与货币共同体创始原则不可容忍的违反”，同时呼吁恢复加蓬宪法秩序。

邦戈现年64岁，曾担任加蓬国防部长等职。2009年当选加蓬总统，2016年连任。