韩国：福岛排海过程若与计划不符 将诉诸国际争端解决机制

韩国当局表明，日本政府的福岛核处理水排海过程若与当初公布的计划不符，韩国政府将通过国际海事组织（IMO）争端解决机制提出严正交涉。

韩联社报道，韩国海洋水产部（海水部）次官（副部长）朴成训星期五（9月1日）在例行记者会上说，政府正在研究与《伦敦倾废公约》缔约国大会有关的策略和内容。既然福岛处理水排海已经启动，若发现不同于最终计划或难以接受的问题，韩方将在国际舞台强烈发声。

2019年以来，韩国海水部坚持有必要在缔约国大会等场合对福岛处理水排海问题进行讨论。但日本政府认为，福岛处理水排海并非向海洋倾倒废弃物，不是IMO能够讨论的问题。国际海事组织曾就此给出解释，称韩国等当事国可通过协商将福岛处理水排海问题诉诸缔约国大会。

朴成训说，政府自2019年以来就持上述立场，但当事国之间仍存在争议，因此未能取得进展。

另一方面，截至星期五，又有七处海洋辐射量紧急检测结果出炉，均属于安全水平。其中包括济州海域一个检测点、西南海域两个检测点和远海·近海四个检测点。

韩国政府在日本福岛处理水开始排海后，在近海五个海域的25个检测点、远海10个检测点，实施了海洋辐射量紧急检测，并在各检测点结果出炉后立即公布，目前的结果均符合安全标准。