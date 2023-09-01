丹麦博物馆以“香气”揭示古埃及木乃伊生平

丹麦一家博物馆近日公开展出一种称为“永恒的香味”的气味，参观者能透过嗅觉感官，体验古埃及的社会文化以及了解一具女木乃伊的生平。

美国有线电视新闻网（CNN）星期四（8月31日）报道，1900年，考古人员在埃及南部卢克索省尼罗河西岸国王谷一个罐子中，发现了被香膏包裹的古埃及木乃伊——贵族妇女塞内特奈（Senetnay）。

研究人员随后针对罐中香膏进行分析，发现香膏包含来自蜂蜡、植物油、树脂、动物脂肪、天然石油产品沥青等多种珍贵物质。

研究主要作者、德国马克斯-普朗克古人类学研究所专家胡贝尔（Barbara Huber）说：“在塞内特奈的香膏中发现的防腐成分是这一时期所发现的最精细、最多样的成分之一，揭示了制作香膏时的精心和复杂。”

胡贝尔说：“如此大量成分的出现，包括达玛树（dammar）或木蕊树树脂（Pistacia tree resin）等外来物质，表明塞内特奈的防腐过程包含极其稀有和昂贵的材料，侧面印证了她的特殊社会地位。”

胡贝尔补充称：“我第一次闻到这种香味时，感觉非常深刻，几乎是一种超现实的体验，有一种与古代世界有形的、芳香的联系，令人感动；就像握住一股来自过去的微弱回声。”

自考古学家发现塞内特奈以来，便开始深入挖掘她的生平故事。根据史料记载，塞内特奈生活在公元前1450年左右，是法老阿蒙霍特普二世的乳母。阿蒙霍特普二世是法老图特摩斯三世期待已久的儿子和继承人。

鉴于塞内特奈的特殊身份，她被授予“国王的装饰品”的称号，并成为法老的重要随从。塞内特奈死后，她的重要器官被防腐处理，封存在一个罐子里，并安放在皇家陵墓中。

这份研究已于星期四发表在《科学报告》（Scientific Reports）杂志上。