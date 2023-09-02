魏家祥建议马国重启消费税 税率从6%降至4%

（吉隆坡综合讯）马华总会会长魏家祥建议，马来西亚政府在2024年财政预算案中宣布重启消费税，以增加国库收入，而税率可从此前的6%降至4%。

他说，政府在拟定财案时，不能只考虑支出，也须关注收入来源，因此，他提议重启消费税（GST）。

魏家祥星期五（9月1日）晚在社交媒体上传视频，针对即将在10月提呈的明年度财案向政府提出三个建议，首个建议就是重启消费税。

另外两个建议是与减轻微型和中小型企业成本相关的措施，以及提高个人税务减免，从每年9000令吉（约2621新元）增至每年1万2000令吉（约3494新元），以带动经济活动。

魏家祥说：“我已多次提出重启消费税。每次在讨论财案时，我们不能只谈拨款和开支，却没有（增加）任何收入来源。”

不过，马国目前物价和生活费高涨，通货膨胀压力加剧，重启消费税可能引起民间反弹。首相兼财政部长安华曾多次表明，政府无意仓促重启消费税，以免加重人民负担。

马国曾在2015年，也就是前首相纳吉掌政时实施6%的消费税，但普遍引起民间不满。这也被视为纳吉领导的国民阵线在2018年大选败选的原因之一。希望联盟在2018年上台后，兑现选举承诺废除消费税，以销售与服务税（SST）取代。