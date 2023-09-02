印度首个太阳探测器顺利升空

印度发射月球探测器实现无人登月一个星期后，星期六（9月2日）发射太阳探测器，希望在航空领域实现另一个里程碑。

一枚装载有印度首个太阳探测器“太阳神-L1”号(Aditya-L1)的火箭，于新加坡时间9月2日下午2时20分在印度斯里赫里戈达岛（Sriharikota）发射升空。太阳探测器将携带科学仪器在四个月的旅程中飞行150万公里，抵达拉格朗日L1点（Lagrange Point 1），开始太阳最外层的观测任务。

法新社报道，有近50万名观众观看了探测器发射的直播，发射场附近的观景台也有数以千计的民众观看探测器升空，在火箭上升时发出的震耳欲聋的噪音中疯狂欢呼。

当飞船驶向地球大气层的外边时，印度空间研究组织（ISRO）的一名官员在任务控制中心宣布：“发射成功，一切正常。”

中国新闻社引述《今日印度》称，此次飞行任务的目的是深入了解太阳活动的各个方面及其对空间天气的影响，其目标包括了解太阳风和空间天气的形成原因和构成要素，研究日冕物质抛射的动力学以及观察太阳圆盘等，同时旨在解决太阳物理学中一些尚未解决的问题。

天体物理学家索马克·雷乔杜里 (Somak Raychaudhury ）星期五（1日）对新德里电视台 (NDTV) 说：“这对印度来说是一项具有挑战性的任务。”他说，探测器将研究日冕物质抛射，这是一种太阳大气层释出大量等离子和磁能的周期性现象。

美国和欧洲航天局发布的照片显示，太阳轨道飞行器3月7日通过极紫外成像仪 的高分辨率望远镜拍摄太阳照片。照片由25张单张图像拼接而成。（路透社）

自1960年代开始，美国和欧洲航天局（ESA）就已发射探测器到太阳系中心。中国和日本都向地球轨道发射了各自的太阳观测器。如果印度此次发射取得成功，将是亚洲国家的太阳探测器首次进入太阳轨道。

此前，印度的“月船3”号（Chandrayaan-3）探测器在8月23日傍晚成功在月球南极表面软着陆，印度成为首个在月球南极着陆的国家。