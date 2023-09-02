美国国会山骚乱案 两名极右翼被告判刑18年与10年

涉“国会山骚乱”案件的美国极右翼组织“骄傲男孩”领袖伊森·诺迪恩被法庭判处18年刑期。另一名领袖则判刑10年。

32岁的伊森·诺迪恩（Ethan Nordean）所获18年刑期与此前另一名被告、极右翼组织“守誓者”创始人斯图尔特·罗兹相同，均为国会山骚乱迄今最重量刑。陪审团先前认定诺迪恩共谋煽动暴乱罪名成立，检方寻求判处他27年监禁，指认他在骚乱中是“一名毫无争议的领头人”。

另一名45岁的“骄傲男孩”领袖多米尼克·佩佐拉 (Dominic Pezzola) 因妨碍国会等较轻的罪名定罪，判刑10年。

“骄傲男孩”领袖多米尼克·佩佐拉因妨碍国会等较轻的罪名定罪，判刑10年。（路透社）

法新社报道，华盛顿联邦地区法官蒂莫西·凯利 （Timothy Kelly ）星期五（9月1日）在宣布裁决时重申了他的警告，称“骄傲男孩”在试图阻止拜登在2020年11月的总统选举中获确认为胜利者时，打破了美国和平民主权力移交的传统。

裁决指被告是根据美国前总统特朗普本人宣扬的错误说法采取行动的，即共和党因大规模投票舞弊而输掉了选举。2020年美国总统选举结束后，时任总统特朗普拒绝向民主党竞选对手拜登认输，反复宣称存在大规模选举舞弊。

2021年1月6日，大批特朗普支持者暴力闯入国会大厦酿成骚乱，造成五人死亡、约140人受伤。凯利作出上述判决的前一天，另外两名“骄傲男孩”高级别成员乔·比格斯（Joe Biggs) 和扎卡里·雷尔 (Zachary Rehl）因参与国会大厦袭击事件而因煽动叛乱罪分别判了17年和15年徒刑。

中国通讯社引述美国媒体的报道说，据检方证词，诺迪恩发布过大量煽动性言论和网络帖文，骚乱当天领着上百人冲击国会大厦，推倒围栏，致暴徒与警方对峙。辩方则以诺迪恩没有预谋等为由，寻求轻判。诺迪恩就国会山骚乱所致伤害致歉，称这是一起“悲剧”，后悔没有利用自身影响力予以阻拦。

至于判刑10年的佩佐拉，陪审团认为，佩佐拉没有犯共谋煽动暴乱罪，而是犯破坏政府财产等多项重罪。凯利认为，佩佐拉作为该组织“新人”，虽然没有像诺迪恩那样发布大量煽动性言论，但仍在国会山骚乱中发挥了重要作用。

据检方提供的证据，佩佐拉在骚乱中抢下一名警察的防暴盾牌，砸碎国会大厦玻璃，闯入其中。佩佐拉同样就自己的所作所为致歉。目前，1100多人因国会山骚乱受到违反联邦法律的罪名指控，逾600人已定罪并获刑。