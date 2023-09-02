山羊“助教” 陪学员享受冲浪乐趣

美国加利福尼亚州一名冲浪教练请山羊当“助教”，让这些平衡感超好的山羊陪着首次学习冲浪的学员一起训练。

有学员说，看到山羊如此淡定和自信地面对巨浪，他们克服内心的恐惧，开始享受冲浪的乐趣。

法新社报道，初次冲浪的丽贝卡·阿伯恩（Rebekah Abern）和伊丽莎白·弗伦奇（Elizabeth French）在他们不寻常的“教练”卓柏卡布拉（Chupacabrah）的注视下划桨迎向海浪。阿伯恩笑着道：“山羊冲浪比我强得多。”

一岁大的小黑山羊卓柏卡布拉在庇斯摩海滩（Pismo Beach）“授课”时，毫不费力地展示穿越翻腾的泡沫时需要的放松姿势。

让四条腿的反刍动物卓柏卡布拉踩上冲浪板带着学员上课，是两条腿的教练达纳·麦格雷戈（Dana McGregor）的创意。狗狗们已经在加州冲浪多年了，他十年前决定尝试让山羊“下海”。

他告诉法新社：“它们具有令人难以置信的平衡能力，它们的蹄子使它们能够紧贴木板。”

2011年，麦格雷戈靠着山羊清除堵塞他母亲花园的杂草。植被消失后，他不舍山羊成为烧烤大餐的食材，后来产生带山羊去冲浪来庆祝自己生日的想法。该想法让他开启了山羊的冲浪之旅。

多年来，前美国职业足球大联盟球员麦格雷戈养了许多山羊，与它们一起享受水上冒险。他说：“人们找到灵感。他们会说：‘哦，如果山羊能做到，我也能做到’。”