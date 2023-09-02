巴基斯坦多地店主罢市 抗议通胀和能源价上涨

为抗议能源和燃料费用飙升，巴基斯坦主要城市拉合尔、卡拉奇和白沙瓦等地数以千计的商人关闭商店罢市。没有营业的集市上张贴标语牌，谴责政府让“电费和燃料价格不合理地增加”。

法新社报道，数十年的管理不善和不稳定成为巴基斯坦经济发展的阻力，今年夏天伊斯兰堡政府被迫与国际货币基金组织（IMF）达成协议，以避免违约。然而，IMF要求巴基斯坦大幅削减缓冲生活成本的普遍补贴，致汽油和电力价格飙升。

拉合尔乡镇贸易商会主席阿杰迈勒·哈什米（Ajmal Hashmi ）告诉法新社：“每个人都参加了，因为现在的情况已经变得难以忍受……必须给予一些救济，这样人们才能有饭吃。”

贸易商在巴基斯坦拥有巨大的权力。由于过几个月便举行选举，政府面临着一项微妙的任务，即在坚持国际货币基金组织紧缩措施的同时获得他们的支持。

巴基斯坦历史上一直受到长期低税收（包括来自贸易商的税收）的困扰，这导致巴基斯坦积累了难以偿还的巨额外债。国际货币基金组织希望结束数十年来巴基斯坦靠资助支撑经济的恶性循环。

看守总理安瓦尔·哈克·卡卡尔（Anwaar-ul-Haq Kakar）星期五（9月1日）在伊斯兰堡对记者说说，国民将不得不支付较高额的账单，因为没有“第二个选择”。他说明道：“当你提供补贴时，你就把你的财政义务转移到了未来。这不是解决问题，而是推迟解决问题。”

政府本周首次将汽油价格提高到每升300卢比（1美元，1.35新元）以上。这个兑美元的汇率是巴勒斯坦76年历史上的最低水平。

与此同时，最新数据显示，8月份同比通货膨胀率为27.4%，其中汽车燃油费用较7月份上涨8%。

拉合尔电子市场贸易商联会主席巴巴尔·马哈茂德（Babar Mahmood）说：“我们这个月收到的账单超过了我们的收入……公众与掌权者之间的脱节越来越严重。”

自上个月议会解散以来，巴基斯坦一直由看守政府统治，负责举行选举，但选举日期尚未公布。