美法防长通电话 愿通过外交手段化解尼日尔危机

美国国防部发布公告指，美国防长奥斯汀与法国防长勒科尔尼通电话讨论了尼日尔的安全局势事宜。

中国通讯社引述报道说，美国国防部发言人赖德星期六（9月2日）发布的公告称：“两国防长表达了通过外交手段解决尼日尔局势的愿望，并强调需要继续与尼日尔方面及非洲区域伙伴互动。”公告指奥斯汀与勒科尔尼确认，将致力于在美法长期防务和安全关系框架下开展持续合作。

此外，联合国国际移民组织（IOM）星期五（1日）在官网上称，约71万名外国移民、境内流离失所者在尼日尔滞留，该组织呼吁在尼日尔紧急建立一条人道主义走廊，帮助外国公民安全返回。

国际移民组织非洲北部和中部区域主任加斯孔称：“国际移民组织坚持主张各国政府建立一条人道主义走廊，让滞留在尼日尔的弱势移民返回原籍国。”

7月26日，尼日尔军人宣布推翻总统巴祖姆，成立保卫祖国国家委员会接管国家事务并由总统卫队指挥官奇亚尼任主席，巴祖姆被拘禁在自己的官邸。

西共体8月10日就尼日尔局势召开紧急峰会时宣布启动待命部队。科特迪瓦总统瓦塔拉在会后说，西共体支持尽快对尼日尔进行军事干预。

尼日尔军政府星期四（8月31日）宣布暂停国内非政府组织、国际组织和联合国机构在军事行动领域的活动。