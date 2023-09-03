尼日尔数万人示威 要求法军撤离

尼日尔爆发反法示威，数万名抗议者聚集在首都尼亚美的一座法国军事基地外，要求法国军队撤出尼日尔。

路透社报道，当地时间星期六（9月2日），尼日尔的示威者在法国军事基地外割破了一只身着法国服装的山羊的喉咙，并抬着插有法国国旗的棺材，也有人高举要求法国撤军的口号。一排排尼国士兵在旁观望。

路透社称，这是尼日尔发生军事政变以来规模最大的一场示威集会。不过截至当天傍晚，没有发生明显的暴力事件。

一名示威者说，法国掠夺了尼日尔的资源，尼国人也已觉醒，所以要将法国人赶出去。

尼日尔7月26日发生军事政变并推翻总统巴祖姆后，国内的反法情绪日渐高涨；政变上台的军政府上周致函巴黎称，已指示驱逐法驻尼国大使伊特（Sylvain Itte），此举进一步加剧了尼国的反法声浪。

法国与巴祖姆之间关系友好。巴祖姆当政期间，法国在尼日尔驻扎了约1500名士兵。美国和欧洲数国也在尼国驻军。

法国总统马克龙星期五（1日）表示，他每天都与巴祖姆通话，“我们将要做出的决定，无论可能是什么，都会基于与巴祖姆的交流”。

尼国军政府谴责马克龙的言论制造分裂，称其只会使法国的新殖民主义关系永久化。

尼日尔的政变事件遭到欧美各方谴责，西非国家经济共同体（Ecowas，西共体）也对尼实施制裁，并敦促尼恢复文官统治。

军政府此前表示将在三年内让国家回归民主。