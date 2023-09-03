朝鲜证实发射巡航导弹 回应美韩军演

朝鲜证实星期六（9月2日）发射了远程战略巡航导弹，以回应美韩“乙支自由护盾”（UFS）联合军演。

朝鲜官媒朝中社星期天（3日）发布新闻稿称，为“警告敌人实质性核危机”，朝方在劳动党中央军事委员会的指令下，于星期六凌晨进行模拟战术核攻击发射训练，其间发射了两枚远程战略巡航导弹，并“正确完成了核打击任务”。

韩国联合参谋本部星期六说，朝军方当天凌晨约4时向黄海发射多枚巡航导弹，韩美为此密切协调并加强监视与监控，保持最大限度的戒备状态。

韩联社星期六的报道指出，朝鲜此举可能意在炫耀其可针对韩国全境核驻日美军实施核打击的能力。

朝中社星期天的新闻稿说，此次进行模拟战术核攻击发射训练，是为了显示朝方“能够遏制敌人侵略战争意图的行动意志核能力”；中央军委再次强调，要采取彻底的战争遏制力压倒性行动，使美韩更清楚地认识到其正在面临“巨大威胁”。

韩联社星期天中午引述韩联参报道，经韩方研，朝中社上述成功发射远程战略巡航导弹的报道系夸大事实，训练并非完全成功。

韩联参指出，朝中社稿中称发射了两枚远程战略巡航导弹，但只公布了其中一枚飞行和爆炸的照片（如封面图），这不符合朝鲜官媒在武器实验成功时大肆宣传相关内容的一贯作风，不公开另一枚导弹的照片，说明有可能发射失败，或含有朝方“不想透露的信息”。

此外，韩联参说，朝方宣称8月31日晚间成功发射两枚短程弹道导弹（SRBM）一事，也有待观察。

朝鲜今年至今已发射了26枚弹道导弹和两枚太空火箭，其中包括四枚射程可达美国本土的洲际弹道导弹。