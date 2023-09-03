拜登视察佛州飓风灾情 未与州长德桑蒂斯会面

美国总统拜登星期六（9月2日）赴佛罗里达州视察飓风“伊达利亚”（Idalia）的灾后救援工作，但并未与州长德桑蒂斯会面，他对此表示“并不失望”。

综合法新社和美国广播公司（ABC）报道，拜登此前曾告诉记者他将与德桑蒂斯见面，但他星期六回答相关问题时却说，德桑蒂斯“不会出现”。

佛州州长办公室星期五（1日）曾对媒体表示，拜登视察访问的安全要求会对灾后重建工作造成太大干扰，因此两人没有会面的计划。德桑蒂斯则在记者会上针对该州飓风灾情表明，州政府希望确保恢复电力，救援工作继续进行。

德桑蒂斯正在角逐共和党2024年总统选举提名，近期民调显示，他的支持率远远落后于党内领跑的前总统特朗普。

与此同时，民主党籍的拜登的支持率则不温不火，并且因高龄而受到连任能力的质疑。

拜登星期六抵达佛州后，并未深入讨论德桑蒂斯不与他碰面的问题。他称对两人不能见面一事并不觉得失望，德桑蒂斯可能是出于其他缘由才无法会面。他补充说，德桑蒂斯的确参与了视察日程的安排工作，与联邦紧急事务管理局（FEMA）讨论决定了视察地点。

拜登视察了活橡树市（Live Oak），并乘直升机勘察当地受灾情况。佛州共和党籍参议员、前州长里克·斯科特（Rick Scott）陪同访问，拜登称斯科特的到来“令人欣慰”，显示佛州领导层与联邦当局合作良好。

近日的飓风已在佛州和佐治亚州分别造成一人死亡。拜登在慰问灾民后举行记者会，承诺随时准备动员支持佛州。