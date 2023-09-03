韩民主党党首谴责执政党拟为“核污染水”更名

韩国最大在野党共同民主党党首李在明说，执政党考虑将日本福岛第一核电厂“核污染水”改称“污染处理水”，是如同日据时期“创氏改名”般的诡异言论。

韩联社报道，李在明在星期天（9月3日）的记者会上作上述表态。李在明说，“指鹿为马”并不会使“污染水”中的放射性物质消失，强迫国民盲目信任“核污染水”是最不科学的、操纵舆论的煽动行径，民主党将尽全力保护国民的安全。

李在明强调，日本排海之举正面违反《伦敦倾废公约》和《伦敦倾废议定书》，国际社会应出面纠正日本这一公然违反国际法的行为。他说，将向有关88个缔约国的国家元首、政府首脑致亲笔署名信，呼吁各国合力阻止日本排放核水，保护海洋安全核生态环境。

此外，民主党还将于星期一（4日）在国会召开国际联合会议，敦促日本停止排海活动，届时将有美国、中国和日本三国的嘉宾与会。

李在明星期四（8月31日）在就任民主党党首一周年记者座谈会上宣布，他将开展无限期绝食抗议，阻止执政党保证破坏民主制度。星期天是他绝食抗议的第四天。

日本近来持续面对核电厂处理水的表述争议，同时严格监督国内官员的表述是否符合日本立场。

日农业水产部长野村哲郎星期四在受访时使用了“污染水”一词，遭首相岸田文雄批评并接到道歉指令。野村最终为此道歉，并表示收回自己的言论。