国际米价高涨 马国官民9月7日商讨对策

印度等国家近来暂停白米出口而导致国际米价水涨船高后，马来西亚政府宣布，农业部官员星期四（9月7日）将与相关政联公司和稻农代表共商对策。

农业及粮食安全部长莫哈末沙布星期天（3日）在马六甲出席农产品促销活动后的记者会说，政府认真看待白米价格上涨的问题。他说，农粮部官员星期四将与联邦农业销售局（FAMA）、国家稻米公司（Bernas）及稻农代表商讨对策。

他透露，政府近来与米商对话时，米商已经要求提高马国白米的售价。但政府认为，应该与各利益相关者商讨后才决定怎么做，这样才能平衡各方的利益。

他说：“进口白米不是统制品，我们无法管控价格。但本地白米是统制品，目前顶价为每公斤2.60令吉（约0.76新元）。政府对待本地白米的供应与价格，就像对待早前干预鸡蛋（供需与价格）问题那样。”

他强调，马国目前白米供应足够，但随著国家稻米公司宣布进口白米尤其印度的白米将涨价，未来可能导致本地白米的需求增加，所以当局需要尽快商讨长期的方案，以确保供应稳定。他指出，政府将加强执法，确保马国白米不会被人包装成进口白米而趁机牟利。

马国所有外国白米，都必须透过政联公司——国家稻米公司进口。国家稻米公司上星期五（1日）宣布，所有进口白米价格每公吨从2350令吉增至3200令吉，涨幅达850令吉或36%。这让当地民众担心白米将大幅起价。