美国火人节遇暴雨 酿一死数万人困泥泞

在美国内华达州沙漠举行的一场年度艺术与音乐节遇上暴雨，数万人受困于一片泥海，至今有一人死亡。官方下令参与活动者就地避难。

路透社报道，内华达当局星期天（9月3日）确认一人在黑岩沙漠（Black Rock Desert）举行的“火人节”（Burning Man）死亡，但没有提供详情。调查已经展开。

据估计，活动吸引约七万人参加，数百人无视就地避难令，试图开车或步行到八公里外的高速公路。而在当局发布就地避难令前，主办方已安排由接驳巴士转移参加火人节的狂欢者。

除了数百名径自离开的人，仍有数以万计的人被困在干涸湖床上的一片烂泥地。不过，尽管环境恶劣，现场气氛依然热烈，甚至更加亢奋。留下来的人说，现场有足够的食物和酒水，他们可以继续尽情玩乐。

发布在社交媒体上的视频显示，盛装打扮的狂欢者包括一些儿童，在烂泥地上戏耍滑行，绝大部分的人从头到脚都沾满泥巴。

45岁的弗拉奥利说：“面对最极端情况时是最好玩的。”这名火人节的“资深火人”（burner）在纽约从事金融业。

火人节始于1986年，这个年度活动于美国劳动节（9月首个星期一）前的一个星期六开始，于美国劳动节当天结束。

火人节这个名称源于焚烧巨大人形木像仪式，许多参与者称火人节是对社区意识、艺术、激进的自我表达、彻底自力更生的实验。