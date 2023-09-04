马国再追回9320万令吉一马资产

马来西亚政府宣布，警方从一马公司（1MDB）前法律顾问卢爱璇手中，再追回约9320万令吉（约2711万新元）的一马公司资产。警方接下来可能让卢爱璇成为控方证人。

副警察总长阿育汉星期一（9月4日）在记者会上透露，警方相信卢爱璇厌倦逃亡生活，才选择回国自首并配合警方调查。

他说，卢爱璇带着警方前往吉隆坡武吉白沙罗的一所豪宅搜证，警方在那里起获大批与一马公司弊案有关的贵重物品。

阿育汉说，警方查扣的物品包括名牌手提包、名表、现金，以及位于美国纽约、英国伦敦、瑞士与新加坡的房产。他说，初步调查显示，卢爱璇2021年5月担任一马公司的法律顾问和集团策略执行董事，每月薪金4万令吉。

他指出：“警方调查发现，嫌犯2022年11月份在英国成立一家房产金融公司，并与刘特佐共同开设一个银行户头。这个户头共接受过五次汇款，金额约1600万美元（约2167万新元）。 ”

他说，警方调查工作还在进行中，接下来不排除让卢爱璇转为控方证人。

卢爱璇是在逃富商刘特佐的亲信，也是一马公司案的关键人物之一。马国法庭今年初批准控方申请，充公卢爱璇的两辆豪华车和2万2600令吉资金。

卢爱璇在2018年5月第14届全国大选前离开马国后就下落不明。内政部长赛夫丁今年7月12日证实，卢爱璇已经返回马国并遭吉隆坡警方逮捕。卢爱璇也透过律师表明愿意配合当局调查。