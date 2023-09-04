日本政府考虑向法院申请下令解散统一教会

共同社星期一（9月4日）引述日本政府消息人士称，日本政府对统一教会行使“质询权”的工作已告一段落，下一步将探讨申请发出解散命令。

报道说，根据迄今收集到的资料和受害者证词等，如果日本政府认为符合申请条件，最快将在10月召开宗教法人审议会，再向东京地方法院提出申请。不过，由于日本政府内部存在谨慎意见，将在仔细研究相关证据后再做出判断。

因涉嫌违反可被下令解散的法令等，日本文化厅从去年11月起，共七次对统一教会行使质询权，要求报告组织运营、财产和收支、认定教团法律责任的民事判决，以及向教团总部所在地韩国的汇款情况等。质询内容最少也有600项，但教会提供的资料一次比一次少，甚至有的项目不予回答。

日本《宗教法人法》规定，若存在“明确被认定违反法令、显著损害公共福利的行为”，可根据主管部门等的申请，由法院勒令解散。日本政府认为，若能对不法行为的“组织性、性质恶劣性、持续性”进行举证，就可以申请解散命令。

日本文化厅认为，教团在接受调查时的态度属于“拒绝回答”，将考虑实施罚款。此外，由于进一步收集证据较为困难，今后不再行使质询权。当局较早前查明了高额捐款的受害规模和实际状况，同时向受害者了解情况，现在将分析其中内容，以及通过行使权力收集到的资料等，就是否申请解散命令作出判断。

日本政府内部认为可以在10月提出请求，但也有人担心能否对有组织的违法行为进行举证。统一教会方面主张称，教团干部从未因刑事案件遭到起诉，民法的不法行为不属于可下达解散命令的违反法令，因此行使质询权违法。