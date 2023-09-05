清洁能源发展恐因地缘政治受阻 IEA署长促美中放下分歧

国际能源署（IEA）署长比罗尔警告，清洁能源转型恐因“地缘政治分裂”受阻。他敦促美国和中国放下分歧，在气候变化问题上保持一致。

比罗尔（Fatih Birol）星期一（9月4日）到内罗毕出席非洲气候峰会，他在接受法新社访问时说，国际间的裂痕“已越来越明显”，部分原因是俄罗斯入侵乌克兰所导致的。

对于能源和气候的未来，他认为，以清洁能源为主导的议程，将是最好和最令人感到乐观的。但紧张的地缘政治局势正投下一个“巨大的阴影”，“使得主要参与者之间的国际合作变得更具挑战性”。

世界各国在履行《巴黎协定》、控制全球气温升幅方面进展太慢，是另一问题。

比罗尔特别提到世界上最大的两个温室气体排放国——美国和中国——敦促它们于11月至12月出席联合国气候变化大会时，“抛开地缘政治和经济争端”，寻求共同立场或至少在关键问题上达成一致。

他说，全球紧张局势“一定会”阻碍清洁能源转型的进展，并指一些国家和企业“强烈抗拒”清洁能源转型，但他没有点名是哪些国家或企业。

尽管如此，比罗尔说，去年在全球范围建成的发电厂中，超过80%专注于可再生能源。

《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方会议（简称COP28）定11月30日至12月12日，在阿拉伯联合酋长国城市迪拜举行。