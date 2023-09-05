茅台和瑞幸咖啡联手推出酒精味拿铁 首日卖逾542万杯

贵州茅台和咖啡品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee）星期一（9月4日）在中国联手推出含有火热的中国白酒的全新拿铁，首日销量超过542万杯，创下该咖啡连锁店的有史以来的销售纪录。

瑞幸咖啡星期二说，这个全新拿铁在星期一的销售额突破1亿元人民币（约1865万新元），远远超越了该公司之前的所有热门产品，例如：之前推出的奶酪拿铁推首日销量是131万杯，又或是椰子云拿铁的首日销量是66万杯。

根据路透社报道，这款新拿铁售价人民币38元（约7.20新元）。不过在销售的第一天是打折至人民币19元。这个新拿铁一推出即刻成为中国社交媒体平台微博上讨论最多的话题之一。

茅台酒一向被称为中国的国酒，是一种烈性、无色的烈酒，通常在中国的宴会上饮用。贵州茅台和瑞幸咖啡表示，这款拿铁的酒精含量低于0.5％。

这款新拿铁售价人民币38元（约7.20新元）。不过在销售的第一天是打折至人民币19元。（法新社）

其实贵州茅台的酒类平均的市场价是大约人民币1499元，因此它一直并不是非常“平易近人”的产品。因此，贵州茅台一直都在寻找能够更容易接近，以及吸引新一代用户的方法。贵州茅台去年就推出了一款白酒冰淇淋，希望能够吸引到新的年轻客户。

自白酒拿铁推出后，中国社交媒体不少用户也都发布了自己购买这款新饮料的视频，视频也出现销售人员告诉他们不要在喝完饮料后开车。