周二美市盘前小幅退低 重点谈运动服饰连锁集团Lululemon出色业绩

星期二（9月5日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期二（9月5日）小幅退低。美国国债收益率上升打压成长型股票。中国服务业活动扩张幅度缓慢，也引发了投资者对中国市场需求缩减的担忧。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微退6.20点或0.14％，报4509.60点；纳斯达克100指数期货也下跌41.70点或0.27％，报15449.20点；道琼斯指数期货则小幅起0.80点，报34838.50点。

美国华尔街股市隔夜（9月4日）休市，以庆祝美国劳动节（Labor Day）。

标准与普尔500指数上星期五（9月1日）收高。美国失业率大幅上升，让市场投资者更觉得本月美联储将会暂停加息。

标准与普尔500指数上星期五微升8.11点，闭市报4515.77点。重量级的道琼斯指数则起了115.80点，闭市报34837.71点。以科技股为主的纳斯达克100指数却微退0.07％或10.21点，以15490.86点收市。

美国股市上星期五的交易淡静，交易所的总成交量是89亿股，比过去20天的104亿股平均成交量明显少很多。

盘前交易重点：

黑石集团（Blackstone Inc）和爱彼迎（Airbnb Inc）将从本月18日起，被纳入标准与普尔500指数。这个消息带动黑石集团的股价在今晚盘前上涨4.32％，截稿时报109.00美元；爱彼迎的股价也攀高5.25％，截稿时报139.66美元。

越南电动车制造商VinFast Auto今晚盘前继续上星期暴跌超过65％的跌势，在盘前再退11.92％，截稿时报25.98美元。不过，该公司驳回了市场对公司股价波动的担忧，表示公司业务充满潜力，尤其是在东南亚新兴电动汽车领域。

越南电动车制造商VinFast Auto股价在上星期暴跌超过65％。（路透社）

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）分析团队刚刚将美国运通（American Express）的股票评级调高到“跑赢大盘”，带动该股股价今晚盘前上涨0.59％，截稿时报160.56美元。

星期二（5日）下文我们来看看运动服饰连锁集团Lululemon出色的季度业绩。今晚盘前该股退低1.92美元，截稿时报402.27美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、苹果、英伟达、Palantir Technologies和超微。截稿时，除了特斯拉股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

Lululemon目前在中国拥有107家门店。而在本财年计划在国际市场开设的35家门店当中，大部分也将位于中国。（彭博社）

Lululemon Athletica Inc

（纳斯达克证券交易所代码：LULU）

运动服饰连锁集团Lululemon在上星期五（1日）不仅公布了超出预期的业绩，季度营业额和盈利都增长18％，它在中国的收入更是飙升61％，让集团高管们决定上调对全年业绩的预测，带动Lululemon股价在当天就上扬了超过6％。

根据Lululemon截至于今年7月底的第二季业绩报告，该集团的季度营业额是从去年同比的18亿7000万美元，增长约18％至22亿1000万美元。集团净利3亿4160万美元，即每股净利2.68美元，而去年同期净利是2亿8950万美元，每股净利2.26美元。

Refinitiv之前收集到的分析师平均预测则是营业额21亿7000万美元，每股净利2.54美元。以这两个上下线业绩指标来看，Lululemon业绩表现是相当出色的。

Lululemon高管说，集团的国际市场业务取得强劲增长，推动了营业额和盈利的显著增加。它在北美以外市场的营业额取得了52％的增长，其中中国市场的营业额就增长了61％。这个地区去年同期取得的增长率是30％，而今年第二季是在这个基础上翻倍。

基于此，Lululemon高管们现在预计，本财年的营业额能够上升到95亿1000万美元至95亿7000万美元之间，比之前预估的94亿4000万美元至95亿1000万美元高。Lululemon也预计今年每股盈利会在12.02美元至12.17美元的区域，比之前预测的11.74美元至11.94美元区域好。

至于当前季度，高管们认为，每股盈利会在2.23美元至2.28美元之间；营业额则会介于21亿7000万美元至21亿9000万美元。这个预测与Refinitiv收集到的分析师平均预测是一致的。

Lululemon财务主管弗兰克（Meghan Frank）说：“本季度中国市场的业务波动不大。”她也说，尽管中国经济放缓，公司在中国市场的销售仍增长“强劲”且“健康”。

在Tipranks的18名分析师中，有14名给予Lululemon股“买进”评级，两名给予“持守”评级，两名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是436.11美元。