美国会骚乱策划者 “骄傲男孩”前主席被判入狱22年

幕后策划美国国会骚乱的极右翼组织“骄傲男孩”前主席，星期二（9月5日）在华盛顿特区联邦法院被判处22年监禁刑期。

这是美国法院对涉及2021年1月6日国会骚乱事件的众多被告中，做出的最长刑期判决。

综合路透社和英国广播公司（BBC）报道，“骄傲男孩”前主席塔里奥（Enrique Tarrio）因策划袭击国会大厦，被控以煽动阴谋罪。

美国前总统特朗普在2020年总统大选中落败后，坚称选举发生大量欺诈行为，指“选举结果被偷”，拒绝交棒给胜选的拜登。他的大量支持者在2021年1月6日暴力冲击国会大厦，造成数人死亡和百多人受伤，一名国会警察殉职。

国会骚乱发生时，塔里奥并不在现场，原因是一名法官禁止他留在华盛顿特区，但1月6日围攻国会大厦的行动是由他协助策划的。

星期二，华盛顿特区地区法院法官凯利在将近四小时的量刑听证会上说：“那一天所发生的事，破坏了我们和平移交政权的传统。塔里奥是这起阴谋行动的终极领导头目。”

塔里奥之前已被一陪审团裁定六项罪名成立，其中包括煽动阴谋罪，这项罪名是指使用武力阻碍或拖延任何美国法律的执行。

法官凯利上周判处另一骄傲男孩领袖诺丁 (Ethan Nordean) 18年徒刑；极右翼民兵组织“誓言守护者”（Oath Keepers）创始人罗兹（Stewart Rhodes）于5月被判处18年徒刑。