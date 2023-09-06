澳洲推新经济战略 强化与东南亚关系

在贸易和地缘政治不确定性上升和中国经济放缓的背景下，澳大利亚计划加强与东南亚国家的联系。

彭博社报道，澳洲总理阿尔巴尼斯星期三（9月6日）在印度尼西亚雅加达举行的亚细安论坛上致辞时，将公布一项经济战略，呼吁全面改革澳洲与东南亚国家的商业、贸易、教育关系。

阿尔巴尼斯的演说提到，“过去20年东南亚的经济增速，但澳洲与这些国家的贸易和投资并没有同步上升”。他指亚细安经济持续取得成功，对澳洲的繁荣和安全至关重要。

要求不具名的一名澳洲政府官员透露，尽管地理位置接近，澳洲与东南亚国家的贸易占比却“非常低”，相较于其他竞争者如中国，澳洲与东南亚的投资陷入“停滞”。

阿尔巴尼斯领导的工党于去年5月上台后，重新平衡澳洲的外交方针，改变前几任总理与美国紧密结盟的策略。阿尔巴尼斯6月在新加坡举行的香格里拉对话上说，中美两国有责任避免发生武装冲突。

与此同时，北京于2020年对澳洲出口产品实施制裁后，堪培拉开始推动贸易多元化。2021年，澳洲和亚细安之间的贸易总额超过1270亿澳元（约1102亿新元），使亚细安一跃成为澳洲的重要出口市场。

不过，澳洲官员认为，东南亚作为澳洲的经济伙伴来说，其价值依然没有得到充分发挥。工党政府因此决定调整经济战略。