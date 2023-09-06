今年或为12万年来最热年度 联合国：气候正在崩溃

欧盟监测机构称，2023年可能是人类历史上最热的一年；联合国秘书长古特雷斯随后发出警告，指“气候正在崩溃”。

法新社报道，欧盟哥白尼气候变化服务机构（C3S）星期三（9月6日）公布报告称，今年夏季6月、7月和8月记录的全球平均气温为16.77摄氏度，打破了2019年记录的16.48摄氏度。

C3S副主任伯吉斯（Samantha Burgess）说：“我们刚刚过去的三个月是大约12万年来最温暖的三个月，所以实际上是人类历史上最温暖的三个月。”

7月16日，印度东北部渔民在掺杂了成批死鱼的洪水中划船。（法新社）

联合国秘书长古特雷斯警告：“气候崩溃已经开始。科学家们早就警告过我们，沉迷于化石燃料将带来什么后果。”

古特雷斯补充说：“我们的气候正在以无法应对的速度发生内爆，极端天气事件正在袭击地球的每一个角落。”

值得注意的是，由于海洋常年吸收超90%的碳排放，全球海洋温度也在2023年创历史新高，进而对全球夏季高温起到连带影响，北大西洋和地中海皆遭到海洋热浪袭击。

法国东南部一处向日葵田，被太阳炙烤数日后，仅剩枯槁的枝干。（法新社）

C3S说，南极海冰则处于一年中的最低值，月度值比平均值低12%，这是“自20世纪70年代开始卫星观测以来，”“迄今为止8月份最大的负异常”。

C3S警告，更高的气温或将持续到来，厄尔尼诺天气现象才刚刚开始。

厄尔尼诺现象是赤道太平洋中东部地区地表温度大规模变暖的现象。这种天气现象通常每两年到七年发生一次。