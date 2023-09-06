周三美市盘前下跌 重点谈运动装备巨头耐克

星期三（9月6日）重点：



美国华尔街股市主要股指期货星期三（9月6日）下跌。油价上涨、债券收益率上升仍然是市场焦点所在。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌10.00点或0.22％，报4486.80点；纳斯达克100指数期货退低47.10点或0.30％，报15461.10点；道琼斯指数期货也跌61.80点，报34580.20点。

美国国债收益率随着油价上涨，再加上投资者对美联储利率路径仍看不清，美国华尔街股市三大股指隔夜（星期二，5日）收低，道琼斯指数领跌。

标准与普尔500指数隔夜下跌18.94点，闭市报4496.83点。重量级的道琼斯指数也下挫195.74点，闭市报34641.97点。以科技股为主的纳斯达克100指数则逆流而上起0.11％或17.37点，以15508.24点收市。

美国股市隔夜的交易继续淡静，交易所的总成交量是95亿4000万股，比过去20天的102亿6000万股平均成交量少很多。

盘前交易重点：



加密货币交易平台Coinbase Global告诉路透社，该公司将推出专门针对大型投资机构的数码资产借贷平台。Coinbase Global股价在星期三晚盘前上升0.54％，截稿时报77.92美元。

英国球队曼联（Manchester United）可能不卖了，导致它的股价在隔夜暴跌18％。隔夜也是该股面对到有史以来的最大单日抛售情况。曼联股价在星期三晚盘前回升2.33％，截稿时报19.80美元。

星期三下文我们来看看分析师评运动装备巨头耐克（Nike Inc）。星期三晚盘前该股起0.03美元，截稿时报100.35美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、苹果、美国航空、Block Inc和英伟达。截稿时，除了美国航空股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

耐克预计会在9月28日发布最新季度业绩。目前市场分析师普遍预计耐克每股盈利会是0.73美元，营业额则应该有129亿8000万美元。（路透社）

耐克（Nike Inc）



（纽约证券交易所代码：NKE）

运动装备巨头耐克的股价开年至今总共跌了超过15％，是今年标准与普尔500指数所有股票中排名垫底的股票之一。它的业务问题“清单”很长：库存太多；需求不足；旗下第二大市场，即中国经济低迷等等。

不过耐克大部分的问题，如疫情时面对的高昂运输费用和原材料成本，以及需求下降等，应该会随着疫情的结束、日子正常化而逐渐消失。现在市场投资者对耐克的焦点已经慢慢转回到它的创新能力了。

瑞银分析师索尔（Jay Sole）在他刚发表的耐克分析报告中就写道：“我们的观点是，一旦市场开始感受到销售增长率和利润率改善，该股就会开始走高。这可能会在耐克今年9月底公布财报时发生。”

古根海姆（Guggenheim）分析师德布尔（Robert Drbul）也在他发布的分析报告中说，Jordan是耐克王牌，而且它还有望成为北美市场第二大鞋类品牌。在截至今年5月份的12个月里，耐克旗下的Jordan品牌运动鞋和服装的销售额就有大约66亿美元，是近期新进品牌On今年的21亿美元预计销售额的三倍。它的市场潜力，不言而喻。

耐克目前的库存也开始有下降的迹象；今年6月底的库存已经从今年3月底的89亿美元降至85亿美元。基于此，它的降价促销活动相信应该会逐渐减少。耐克首席财务官弗兰德（Matthew Friend）今年较早前就曾公开说过，该公司预计下半年旗下产品的“降价幅度将较上年略有改善”。

另外，耐克现在也朝向直销渠道发展，拿掉像Foot Locker这样的中间商，并通过网站或应用程序，以及耐克实体商店直销给消费者，从而获得更高的利润。根据耐克的预测，直销渠道的销售额最终将占总销售额的60％。不过在截至于5月底的季度，这个比例是45％。

耐克的业绩是否会随着疫情结束而出现转机，许多投资者都希望能够从它即将发布的季度业绩找到答案。耐克预计会在9月28日发布最新季度业绩。目前市场分析师普遍预计耐克每股盈利会是0.73美元，营业额则应该有129亿8000万美元。

在Tipranks的27名分析师中，则有20名给予耐克股“买进”评级，五名给予“持守”评级，两名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是130.29美元。