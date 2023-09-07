美国宣布向乌克兰提供10亿美元和贫铀弹

美国国务卿布林肯星期三（9月6日）突访乌克兰，宣布提供10亿美元（约13.6亿新元）的新战时援助配套，其中包括可从美国的艾布拉姆斯主战坦克发射、可穿透装甲的贫铀弹。

法新社报道，在与泽连斯基的会晤中，布林肯重申华盛顿支持基辅解放南部和东部领土的斗争。布林肯对泽连斯基说：“我们美国决心继续与你们并肩前行。拜登总统让我来重申我们的坚定支持。”

布林肯在稍后举行的新闻发布会上说，新的10亿美元援助计划（其中包括6.655亿美元的军事和民事安全援助）将进一步为反攻“造势”。除资金外，五角大楼还宣布将向乌克兰提供贫铀坦克弹（depleted uranium ammunition）——这是一种威力强大但因它的毒性而备受争议的武器。

俄罗斯驻美国大使馆在Telegram上说，此举是华盛顿方面“不人道的明显表现”。“美国蓄意转让具有滥杀滥伤作用的武器。”

乌克兰顿涅茨克东部地区的科斯蒂安尼夫卡镇（Kostiantynivka）星期三遭投射物袭击，造成至少17人死亡。那里有近7万人口，是几周来最致命的袭击之一。乌克兰总统泽连斯基称这次袭击是蓄意的、“令人发指的”。他后来指责俄罗斯蓄意以平民为目标，并说现场“附近”没有任何军事单位。这次袭击引起了西方国家的国际谴责，包括战争罪的指控。

一名目击者说：“他们砸碎了所有东西，所有商店的橱窗、所有东西都散落一地。”这名目击者还说：“当然，感谢上天我们还活着。但那些在那里卖艺的女孩都死了。”

官方发布的图片显示，救援人员在废墟中搜寻，并抬走了据报道在爆炸中受伤的32人中的一些人。

欧盟谴责这次袭击以及俄罗斯对“民用物体”的袭击“升级”，最近几周已造成数百人伤亡。