马国前首相夫人罗斯玛申请撤销17项洗钱与逃税指控

马来西亚前首相夫人罗斯玛已在高庭提出申请，试图撤销对她提出的17项洗钱和逃税指控。

据《东方日报》星期四（9月7日）报道，罗斯玛在支持这项申请的一份宣誓书中称，这些指控存在缺陷，因此她应该被宣告无罪并获释。她的律师拉吉凡南比尔说，这项申请是于星期三（6日）提交，并已向检方提供起诉书的副本。

主控官傅毅田（译音）也证实了此事。在星期四的案件管理当中，高庭法官择定将于12月13日审理这项申请。

罗斯玛在宣誓书中说，她的律师建议，针对她提出的17项指控毫无根据，存在缺陷，并且没有披露任何犯罪行为。她于2018年10月4日被控犯有这些罪行，但高庭法官慕尼安迪（K. Muniandy）于2023年8月24日开审讯。

罗斯玛说，她被控未按照1967年所得税法令提交所得税申报表，因此涉及了反洗钱、反恐融资和非法活动所得法令（Amla）下的罪行。“内陆税务局（LHDN）没有发出命令或要求，我也没有违反法律。”她补充，所得税特别专员必须首先确定她应支付给内陆税务局（LHDN）的税款金额。

罗斯玛称，她有宪法权利受到平等对待，并有权就内陆税收局制定的任何税务评估向特别专员提出上诉。

目前，罗斯玛正在接受审讯，迄今为止已经有两名控方证人供证；罗斯玛5月3日还向总检察长办公室提交了撤销指控的陈述，但检察官尚未做出决定。