贪污罪名不成立 沙巴巫统主席夫妇无罪释放

巫统主席阿末扎希摆脱贪污等所有官司之后，又有一名巫统要员摆脱贪污指控。吉隆坡高庭星期四（9月7日）宣判，巫统沙巴州主席邦莫达与妻子芝芝被控贪污280万令吉（约81万7000新元）的罪名不成立，无罪释放。

65岁的邦莫达在2019年5月3日被控三项贪污罪。控状指他在不同时间收取220万令吉和26万2500令吉贿赂，并以芝芝的名义收取33万7500令吉贿赂。

控状指这280万令吉汇款是让邦莫达协助让联邦土地统一及复兴局（Felcra）获准在大众信托基金投资1亿5000万令吉的报酬。邦莫达当时是Felcra非执行董事。

吉隆坡高庭法官阿兹哈星期四在判词中指出，地庭法官之前宣判邦莫达夫妇表面罪名成立而必须出庭抗辩，是错误的判决。

法官说：“法庭审查审讯记录后发现，没有证据表明控方证人透过芝芝贿赂邦莫达。”

法官随后援引《刑事程序法典》第325条文，宣告邦莫达夫妇无罪释放。

地方法庭2022年9月2日宣判邦莫达夫妇贪污控状表罪成立，并谕令他们进入抗辩程序。二人随即向高庭上诉。

高庭2022年12月9日接受控方的初步反对，以上诉申请方式错误为由驳回上诉申请。他们接著向上诉庭上诉。上诉庭2023年7月7日批准邦莫达夫妇的上诉申请，并将此案退回高庭审理。