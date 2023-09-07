周四美市盘前下跌 重点谈人工智能软件公司C3.ai季度业绩

星期四（9月7日）重点：



美国华尔街股市主要股指期货星期四（9月7日）下跌。市场投资者普遍担心通胀上升将迫使美联储继续采取限制性的货币政策。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低13.80点或0.31％，报4451.70点；纳斯达克100指数期货下跌96.50点或0.63％，报15274.90点；道琼斯指数期货则微起5.60点，报34448.80点。

华尔街三大股指隔夜（星期三）收盘走低，科技股领跌。刚刚发布的服务业数据比预期强劲，让投资者担心通胀仍然挥之不去，连带导致利率会在更长时间内保持在较高水平。

标准与普尔500指数隔夜下跌31.35点，闭市报4465.48点。重量级的道琼斯指数则跌198.78点，闭市报34443.19点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.88％或136.79点，以15371.44点收市。

美国股市隔夜的交易仍然淡静，交易所的总成交量是93亿9000万股，比过去20天的101亿7000万股平均成交量少。

盘前交易重点：



市场消息传，中国计划将iPhone的使用禁令扩大到政府支持的机构和国有企业。市场投资者担心，苹果公司（Apple）会在它最大的国外市场和全球生产基地面对到越来越大的挑战。苹果股价在今晚盘前退低2.86％，截稿时报177.67美元。

市场消息传，中国计划将iPhone的使用禁令扩大到政府支持的机构和国有企业。（法新社）

网络安全公司黑莓（BlackBerry）预计第二财季的营业额会是1亿3200万美元，比市场分析师平均预测低，导致该公司股价在盘前下挫11.37％，截稿时报4.91美元。黑莓解释，公司营业额受到打击，“主要是因为一些大型政府交易未能在本季度完成”。

视频游戏零售商游戏驿站（GameStop）隔夜公布的第二季度调整后亏损比预期少，带动股价今晚盘前上涨5.60％，截稿时报19.80美元。这也是该公司前首席执行官弗隆（Matt Furlong）在今年6月初离职、公司最大激进股东科恩（Ryan Cohen）被任命为执行董事长之后发布的第一个季度业绩。

下文我们来看看当红人工智能软件公司C3.ai的最新季度业绩。今晚盘前该股下跌10.04％，截稿时报28.30美元。

盘前活跃股按序：苹果、特斯拉、英伟达、Palantir Technologies和C3.ai。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

C3.ai首席执行官西贝尔说：“经过与领导层和营销合作伙伴仔细商讨后，我们决定在与生成式人工智能方面相关的潜在客户开发、品牌推广、市场知名度等进行投资。”（路透社）

C3.ai（纽约证券交易所代码：AI）

当红人工智能软件公司C3.ai虽然在隔夜盘后公布了稳健的季度业绩，但是因为高管们预计公司全年亏损额将超出原本预算，同时也撤回了之前预计在2024财年末实现盈利的预测，导致C3.ai股价即刻在隔夜盘后走低将近6％。

根据C3.ai截至今年7月底的第一季度业绩报告，该集团的季度营业额同比增长了11％至7240万美元，接近该公司之前预测的7000万美元至7250万美元的上限，也比华尔街市场分析师平均预测的7160万美元高。C3.ai的每股亏损则是0.09美元，也比分析师的平均预测，即每股亏损0.17美元来得好。

现在C3.ai高管们预计，截至今年10月底的当前季度营业额应该会介于7250万美元至7650万美元，非GAAP营运亏损会是在2700万美元至4000万美元区域。而华尔街分析师平均估计的营业额7380万美元，营运亏损2660万美元。

至于截至2024年4月底的全年业绩，C3.ai高管们现在认为，虽然全年营业额会继续保持在2亿9500万美元至3亿2000万美元之间，但是非GAAP营运亏损相信会扩大到7000万美元至1亿美元之间。这不仅比高管们之前预测5000万美元至7500万美元还要严重，也比华尔街分析师平均预测的6400万美元还吃力。

C3.ai首席执行官西贝尔（Thomas Siebel）在业绩声明中就说：“经过与领导层和营销合作伙伴仔细商讨后，我们决定在与生成式人工智能方面相关的潜在客户开发、品牌推广、市场知名度等进行投资。”

他说：“市场机会就在眼前，我们打算抓住它。虽然我们仍预计2024财年第四季度和2025财年将实现现金正数，但是因为我们将在生成式人工智能解决方案方面进行投资，因此目前预计不会在2024财年第四季度实现非GAAP盈利。”

虽然未能在原本的期限看到盈利，西贝尔强调“C3.ai的人工智能应用程序，尤其是C3生成式人工智能，正紧紧的吸引着市场的许多客户。”

无可否认的是，C3.ai确实是受到许多热衷于人工智能股的投资者注意。开年至今，C3.ai股价就已经上涨了184.19％。不过在Tipranks的10名分析师当中，目前只有两名给予C3.ai股“买进”的评级，五名给予“持守”的评级，三名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是29.88美元。