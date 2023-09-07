印度若改名 巴基斯坦将改叫“印度”？

印度媒体注意到，在印度可能改名为“巴拉特”这一猜测引发热议后，有巴基斯坦媒体提出将巴国更名为“印度”的可能性。

印度总统府日前在二十国集团（G20）峰会英文版晚宴邀请函中，以“婆罗多（Bharat，又译巴拉特）总统”称呼印度总理莫迪，引发外界猜测印度或将更改国名。

中通社星期四（9月7日）报道，巴基斯坦媒体指出，如果印度在联合国层面不再使用“印度”（India）这一国名，巴基斯坦可能会提出使用“印度”作为国名的主张。报道称，巴基斯坦国内的部分民族主义者认为，“印度”这一名称与涵盖现代巴基斯坦大部分地区的印度河流域有关。

印度新德里电视台则报道，有关巴基斯坦将改名为“印度”的说法，来自一个名为“南亚指数”的社交媒体X（原“推特”）账号。报道称，这一消息传出后在社交媒体上引发热议，甚至有评论说，这将引发“连锁反应”——“如果巴基斯坦改名为‘印度’，阿富汗也可能改名为‘巴基斯坦’。”

据了解，“婆罗多”一词源于梵语，深深根植于印度文化与历史。“南亚指数”社交媒体账号还说，印度右翼团体长期反对“印度”这一国名，印度人民院前议长苏米特拉·马哈詹也说，印度的国名毫无疑问应该是“婆罗多”，她认为是英国人因殖民历史才引入了“印度”一词。

目前，印度政府尚未就更改国名一事做出正式表态。